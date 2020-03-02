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02.03.2020 - 09:53 | | İHA

Adana'da kaçakçılık operasyonu! 7 kişi yakalandı

Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 940 bin lira olan kaçak sigara, içki, cinsel ürün ve tütün ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Adana'da kaçakçılık operasyonu! 7 kişi yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri il genelinde kaçakçılığı önlemek için eş zamanlı operasyon başlattı.

Mısır Çarşısı, Kozan Çarşısı, Levent Mahallesi ve İncirlik Park Alanında yapılan operasyonlarda piyasa değeri 940 bin lira olan 9 bin 528 paket kaçak sigara, 4 bin litre kaçak içki, 60 bin 80 kaçak sigara makaronu, 420 kilo kıyılmış kaçak tütün, 2 bin 3 cinsel ürün, 1 elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 4'ü emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkan zanlılardan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

 

 

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