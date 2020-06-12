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12.06.2020 - 10:27 | | DHA

Adana’da kaçakçılık operasyonuna 1 tutuklama

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda hafif ticari aracın torpido bölümüne zulalanmış 148 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da kaçakçılık operasyonuna 1 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın torpido kısmına saklanmış gümrük kaçağı 148 cep telefonu ele geçirildi. Ayrıca gümrük kaçağı alkol ve sigara satışı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler 3 ayrı iş yerine yaptığı baskında, bin 945 kaçak puro ve sigara, 494 cinsel gücü artırıcı ürün ile 9 şişe kaçak içki ele geçirdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 1’i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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