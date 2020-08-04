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04.08.2020 - 11:37 | | İHA

Adana'da kahreden olay! Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Adana’da sulama kanalında yeğenini kurtardıktan sonra dün kaybolan gencin cesedi bulundu.

Adana'da kahreden olay! Yeğenini kurtardı kendi boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Kıyıboyu Caddesi'ndeki DSİ'ye ait sulama kanalına dün akşam üstü giren Suriyeli Mezen El Hazzuri (16), bir süre sonra boğulma tehlikesi atlattı. Bunun üzerine amca Yahya Elhazzuri (35) yeğenini kurtarmak için kanala atladı. Ancak bu kez de yeğenini çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtaran Elhazzuri kanalda boğulma tehlikesi atlattı. Vatandaşların kurtarmaya çalıştığı amca suda kayboldu.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler amcayı aramak için çalışma başlattı. Yeğen ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yeğenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Amcanın cansız bedeni ise kaybolduğu yerden 25 kilometre uzaklıktaki merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları tarafından bugün sabah saatlerinde bulundu.

Gencin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın etkisiyle yola savrulduEsenyurt'ta park halindeki otomobile seyir halindeki başka otomobil arkadan çarptı. Bu sırada kapısı açık bir şekilde otomobilde oturan kişi yola savruldu. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
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