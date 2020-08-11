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11.08.2020 - 06:24 | | AA

Adana'da kardeş kavgası! Birbirlerini bıçakladı

Adana’da, araba isteme meselesi nedeniyle kavga eden iki kardeş birbirlerini yaraladı.

Adana'da kardeş kavgası! Birbirlerini bıçakladı

 

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarı'nda, biber satışı yapan tezgahta duran E.Ö. (19), ağabeyi A.Ö'den (29) kız arkadaşıyla gezmek için otomobilini istedi.

E.Ö'ye alkollü olduğu gerekçesiyle aracını vermeyen A.Ö. ile kardeşi arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bıçakla kardeşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan A.Ö, yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Kavgayı gören yakınları A.Ö. ve E.Ö'yü özel araçla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan E.Ö'nün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Adanada kardeş kavgası Birbirlerini bıçakladı

Hastaneye gelen yaralıların yakınlarının arbede çıkartması üzerine çok sayıda polis ekibi önlem aldı.

İstanbul'da "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulduİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyanlar ve onlarla temas eden herkesin, 14 gün boyunca evlerinde izole edilmesi, bu kişilerin evlerine giriş-çıkışın mutlaka sınırlandırılması ve kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, bu amaçla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturduklarını bildirdi.
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