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30.08.2020 - 20:44 |

Adana'da korkutan orman yangını! Havadan böyle görüntülendi

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde 3 hektarlık alanda Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda başlayan yangın havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı ilçesine bağlı Yerköprü mevkiinde ormanlık alanda, akşam saatlerinde yaklaşık 3 hektarlık Kızılçam Ormanlık alanında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Adanada korkutan orman yangını Havadan böyle görüntülendi

Bölgeye, 30 arazöz, 10 su tankı, 2 helikopter, 2 dozer ve 1 greyder gönderildi. Jandarma ekipleri ise yangın bölgesine giden yolu trafiğe kapattı.

Adanada korkutan orman yangını Havadan böyle görüntülendi

Yangın hala kontrol altına alınamazken ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Adana Karaisalı'da orman yangınıAdana Karaisalı'ya 'bağlı Yerköprü mevkiinde 3 hektarlık alanda Kızılçam ağaçlarının olduğu ormanlık alanda başlayan yangın havadan görüntülendi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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