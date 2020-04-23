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23.04.2020 - 06:27 | | AA

Adana'da korkutan yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Adana'da iki katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da korkutan yangın! 1 kişi dumandan etkilendi

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki iki katlı bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını, üst kattaki ve bitişikteki evlere sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar meydana gelirken dumandan etkilendiği belirlenen Suriye uyruklu Mecit Rehavi, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada yangının elektrik aksamından kaynaklandığını tespit etti.

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