Adana'da kumar oynayan 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi’ndeki bir kahvehanenin yasak olmasına rağmen açık olduğu ve içerisinde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Kahvehaneye baskın yapan polis, kepenklerin yarıya kadar kapatıldığını, içerideki iki masada kumar oynandığını tespit etti. Kahvehanenin girişinde ‘maskesiz girilmez’ ve duvarlarında ‘sosyal mesafeye uyalım’ yazılı kağıtların asılı olması ise dikkat çekti. Sosyal mesafe kuralına uymamak ve kumar oynamaktan işlem yapan polis, 16 kişiye toplam 14 bin 400 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca kıraathane de mühürlendi. Bu sırada kahvehanedeki bazı kişiler, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.