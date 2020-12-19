MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da kuyu çöktü! 1 işçiden haber var
ABONE OL
19.12.2020 - 20:03 | | DHA

Adana'da kuyu çöktü! 1 işçiden haber var

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın, polis ve itfaiye ve Cankur ekibinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Ekipler, Yalın'ı derinliği yaklaşık 8 metre olan kuyudan sağ olarak çıkardı. Kuyuya düşen diğer işçi Mehmet Köstekçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

'DİĞER İŞÇİNİN SESİ GELİYOR'

İşçilerin arkadaşı Hakan Acar, olay yerine gelerek yaptığı açıklamada, ''İkisi de arkadaşımız. Başka yerlere de çalışıyorlarmış. Haftada iki kez burayı temizlemeye geliyorlar. Evin önünde bir kuyu açmışlar. 7-8 metre derinliğinde. Bir arkadaşımızı çıkardılar. Diğer arkadaşımız hala toprak altında ama sesi geliyormuş" diye konuştu. 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı. Mehmet Köstekçi'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kısıtlamada yakalandı, kendisine lanet okudu!Koronavirüs ile mücadele kapsamında ilan edilen 56 saatlik sokağa çıkma yasağını Avcılar'da ihlal ettikleri belirlenen 5 kişiye idari para cezası kesildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Şok görüntüler! Yardım derneğini gazinoya çevirdiler

Son dakika... Şok görüntüler! Yardım derneğini gazinoya çevirdiler

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

İlaç alacağını söyledi, GBT sorgusu ele verdi!

İlaç alacağını söyledi, GBT sorgusu ele verdi!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet