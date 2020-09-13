Adana'da maske takmayan kişiden şok sözler! ‘Dua et kafama takmamışım’

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre yurt genelinde umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Buna rağmen kamuya açık alanlarda Adanalıların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kurallara uymayan vatandaşların çoğunun, maskelerini çenelerinin altına ve koluna takması kameralara yansıdı.

Maske takmadan gezen bir vatandaş ise nefes darlığı çektiğini ve kentin çok sıcak olmasından dolayı takamadığını ileri sürdü. Sokaklarda maskesini çenesine takıp gezenlerden bir diğeri de 'Neden maske takmadınız?' sorusuna ‘Dua et kafama takmamışım’ cevabını verdi. Haftalık alışverişin yapıldığı semt pazarında ise tezgahlardaki satıcıların maske takmadan müşterilerle ilgilendiği görüldü. Maske takmadan mısır satışı yapan bir tezgahtar ise kulaklarında ağrı yaptığı için maskeyi takamadığını söyledi.