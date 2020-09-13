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13.09.2020 - 10:27 | | DHA

Adana'da maske takmayan kişiden şok sözler! ‘Dua et kafama takmamışım’

Yurt genelinde maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından Adana kent merkezinde bu kuralın hiçe sayıldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olduğu semt pazarı tezgahtarında maskesiz satış yapıldığı gözlendi. Öte yandan Diyarbakır’da da, son günlerde koronavirüs vakalarında yaşanan artışa rağmen kent genelinde maske takanların sayısının az olduğu böyle görüntülendi.

Adana'da maske takmayan kişiden şok sözler! ‘Dua et kafama takmamışım’
Adana ve Diyarbakır'dan şok eden manzara! Yasağa rağmen maske takılmıyor
Adana ve Diyarbakır'dan şok eden manzara! Yasağa rağmen maske takılmıyor
Adana ve Diyarbakır'dan şok eden manzara! Yasağa rağmen maske takılmıyor
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İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelgeye göre yurt genelinde umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Buna rağmen kamuya açık alanlarda Adanalıların çoğunun maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kurallara uymayan vatandaşların çoğunun, maskelerini çenelerinin altına ve koluna takması kameralara yansıdı.

Maske takmadan gezen bir vatandaş ise nefes darlığı çektiğini ve kentin çok sıcak olmasından dolayı takamadığını ileri sürdü. Sokaklarda maskesini çenesine takıp gezenlerden bir diğeri de 'Neden maske takmadınız?' sorusuna ‘Dua et kafama takmamışım’ cevabını verdi. Haftalık alışverişin yapıldığı semt pazarında ise tezgahlardaki satıcıların maske takmadan müşterilerle ilgilendiği görüldü. Maske takmadan mısır satışı yapan bir tezgahtar ise kulaklarında ağrı yaptığı için maskeyi takamadığını söyledi.

Maske takmayan vatandaştan polise tehdit!Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında maske denetimi yapıldı. Yapılan denetimde polis ekipleri maske takmayan 3 vatandaşa toplam 2 bin 700 TL ceza kesti. Ceza yazılan bir vatandaş ve polis arasında tartışma çıktı.
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