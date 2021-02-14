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14.02.2021 - 11:26 | | DHA

Adana’da operasyon! 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Adana’da şüphe üzerine durdurulan iki araçta yapılan aramada 2 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana’da operasyon! 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kentin girişinde oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli araçları durdurdu. Durdurulan iki panelvan araçta arama yapan polis, 2 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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