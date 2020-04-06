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06.04.2020 - 10:00 | | DHA

Adana'da operasyon! Kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Adana’da, Mısır Çarşısı'ndaki iş yerine baskın yapan polis ekipleri, gümrük kaçağı 130 şişe içki ve 23 bin paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan A.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da operasyon! Kaçak sigara ve içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı değerlendirerek, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde bulunan Mısır Çarşısı'ndaki iş yerine baskın yaptı. İş yerinin tezgahlarında yapılan aramada; piyasa değeri 70 bin TL olan değişik markalarda gümrük kaçağı 130 şişe içki ve 23 bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili A.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Polisten 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilere uygulamaCorona virüsle mücadele kapsamında alınan karara göre, tıpkı 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaş altındakilerin de sokağa çıkması yasaklanmıştı. Polis ekipleri Pendik’te denetim yaparak vatandaşların kimliklerini kontrol etti.
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