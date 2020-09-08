Adana'da orman yangını

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki Karalar mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 16 arazöz, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ile söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlardan Osman Yüce’ye ambulansta müdahale edildi. Alevler nedeniyle bir itfaiye eri de yüzünden hafif yaralandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.