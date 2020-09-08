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08.09.2020 - 15:33 |

Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Adana'da orman yangını

İlçeye bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki Karalar mevkiinde ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 16 arazöz, Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Dumandan etkilenen Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ile söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlardan Osman Yüce’ye ambulansta müdahale edildi. Alevler nedeniyle bir itfaiye eri de yüzünden hafif yaralandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan, 2 kişinin dumandan etkilendiği orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktıSuç örgütü lideri Adnan Oktar'ın gizli geçitten kaçış anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Oktar'ın gizli geçitten dışarı çıkmadan önce iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirdiği görülüyor.
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