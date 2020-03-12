12.03.2020 - 10:21 | | DHA
Adana'da ortak cinayeti: Bıçaklayarak öldürdü
Adana'da, Ali Al'ı öldürüp, Abdullah A.'yı yaralayan kardeşler Tufan Y. ve Tamer Y. yakalandı. Kardeşlerin cinayeti, Ali Al'ın ortağı olan ve aldığı tavukların borcunu ödemeden hayatını kaybeden Mehmet G.'den alacakları 56 bin lirayı istemeleri üzerine verilen 'ödedik' yanıtı üzerine işledikleri ortaya çıktı.
Olay, Adana Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde 7 Mart günü meydana geldi. Canlı tavuk alım-satımı yapan Tufan Y. (32) ve kardeşi Tamer Y. (20), geçen yıl ölen Mehmet G.'ye 56 bin liralık tavuk sattı. Mehmet G., borcunu ödemeden hayatını kaybetti. Bunun üzerine kardeşler, Mehmet G.'nin ortakları Ali Al (39) ve Abdullah A.'dan (40) parayı ödemelerini istedi.
İkili ise borçlarının 20 bin lira olduğunu ve ödediklerini savundu. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Tufan Y. yanında getirdiği bıçakla Ali Al ve Abdullah A.'yı bıçakladı. Ağır yaralanan Ali Al kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olaydan sonra kaçan Tufan Y. ve Tamer Y.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kardeşler, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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