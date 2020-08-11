MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da otomobilden 43 bin lira çalanlar yakalandı
ABONE OL
11.08.2020 - 09:48 | | DHA

Adana'da otomobilden 43 bin lira çalanlar yakalandı

Adana’da Ercan Söğüt’ün (47) otomobilinin lastiğini patlatıp, torpidodaki 43 bin lirayı alıp, kaçan Hüseyin T. (29) ve Özer O. (48) polis tarafından yakalandı.

Adana'da otomobilden 43 bin lira çalanlar yakalandı

Hırsızlık olayı, 7 Ağustos Cuma günü, Seyhan ilçesi Debboy Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Ercan Söğüt, bozdurduğu döviz karşılığı olan 43 bin lirayı aracının torpidosuna koydu. Bir süre sonra Söğüt'ün yanına yaklaşan 2 kişi, “Aracının lastiği patlamış” dedi. Söğüt de otomobilini, lastiğini yaptırmak için tamirciye götürdü. 2 şüpheli, Söğüt’ün bir anlık dalgınlığından faydalanıp, torpidoda bulunan 43 bin lirayı alıp, kaçtı. Parasının çalındığını fark eden Söğüt, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğinin belirlenmesi için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Şüphelilerin benzer suçlardan kaydı olan Hüseyin T. ve Özer O. olduğunu tespit etti.

Görüntülerden Hüseyin T.’nin otomobilin lastiğini patlattığı, Özer O.’nun da torpidodan parayı aldığı anlar saptandı. Hüseyin T. ve Özer O., saklandıkları adreste yakalandı.

Şüphelilerden Özer O.’nun suçlamaları reddettiği, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını söylediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin T. ve Özer O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Esenyurt'ta balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsünden gazetecilere tepkiEsenyurt'ta yapılan tüm uyarılar ve denetimlere rağmen salgına davetiye çıkararak sosyal mesafesiz yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan uygulamada, tıka basa iç içe yolcu taşıyan minibüs sürücüsü kendisine soru soran gazetecilere, "Sabah sabah sinirlendirmeyin adamı" diyerek tepki gösterdi. Polisi gören bazı minibüsçüler ise geri geri kaçsa da cezadan kurtulamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri 2020-2021

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme tarihleri 2020-2021

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Emeklilere müjde! Tamamı ücretsiz, yol parasını da devlet ödüyor...

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

Sokak ortasında tekmeli - yumruklu 'duman' kavgası

LGS 1. Nakil nasıl yapılır? LGS 1. Nakil tercih ekranı | Sonuçlar ne zaman belli olur?

LGS 1. Nakil nasıl yapılır? LGS 1. Nakil tercih ekranı | Sonuçlar ne zaman belli olur?

Sıradaki Haber