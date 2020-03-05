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05.03.2020 - 07:45 | | İHA

Adana’da PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var...

Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına eylemlerde bulunan 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana’da PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var...

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK adına provokatif eylemlerde bulunduğunu tespit ettiği 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyette bulunan şahıslara yönelik operasyon başlattı.

Özel harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan 7 kişi adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Adana’da PKK/KCK operasyonu! Gözaltılar var...Adana’da terör örgütü PKK/KCK adına eylemlerde bulunan 7 kişi yapılan operasyonla gözaltına alındı.
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