Adana'da PKK zanlısına 20 yıla kadar hapis istemi

Savcılıkça terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddia edilen S.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.B. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, S.B'nin, örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde aktif şekilde yer aldığı, örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte propaganda yaptığı belirtildi.

S.B'nin, terör örgütü PKK/KCK'nın yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına diğer şüphelilerle uyduğu, suç konusu eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı, katılım sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın HTS kayıtlarında haklarında örgüt üyeliği suçundan adli işlem yapılmış birçok zanlıyla görüşme kaydının tespit edildiği bildirildi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen S.B'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.