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10.11.2020 - 10:22 |

Adana’da polisin şüphelendiği araçta ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi

Adana’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Adana’da polisin şüphelendiği araçta ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Polis, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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