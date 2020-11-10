Adana’da polisin şüphelendiği araçta ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Polis, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.