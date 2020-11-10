10.11.2020 - 10:22 |
Adana’da polisin şüphelendiği araçta ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi
Adana’da polis ekiplerinin şüphe üzerine durduğu araçta yapılan aramada ruhsatsız 6 tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışma kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 6 şarjör ele geçirildi. Polis, isimleri açıklanmayan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.