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03.02.2021 - 12:07 | | AA

Adana'da silahlı kavga! 3'ü kadın 5 kişi yaralandı

Adana'da 2 aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Aynı aileden 3'ü kadın 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda özel harekat ve terör ekibi sokakta güvenlik önlemi aldı.

Adana'da silahlı kavga! 3'ü kadın 5 kişi yaralandı

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde aynı sokakta yaşayan 2 aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Pompalı tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, Ali, Müjde, Emine ve Hüsniye Yalyanç ile Hasan Ali Kıran yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ile özel harekat ve terör ekibi sokakta güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adanada silahlı kavga 3ü kadın 5 kişi yaralandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgada silah kullandıkları iddia edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

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