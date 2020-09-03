MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da silahlı kavga! Yaralılar var
ABONE OL
03.09.2020 - 06:16 | | AA

Adana'da silahlı kavga! Yaralılar var

Adana'da iki grup arasındaki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Adana'da silahlı kavga! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavga dönüştü. Bu sırada pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılması sonucu H.G. yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından önce özel bir hastaneye, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adanada silahlı kavga Yaralılar var


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra terör ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavganın 3 ayrı sokakta devam etiğini tespit etti.

Ekipler sokaklarda yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan ve bir adet atılı halde tabanca buldu.

 

Bolu'da orman yangınıBolu'da, Karca ve Kabak köylerinin yaylası yakınlarında ormanlık alanda yangını çıktı. Ekipler ve yayla sakinlerinin yangına müdahalesi sürüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da silahlı kavga! Yaralılar var

Adana'da silahlı kavga! Yaralılar var

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Sıradaki Haber