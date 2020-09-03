Adana'da silahlı kavga! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan tartışma kavga dönüştü. Bu sırada pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açılması sonucu H.G. yaralandı.

Yaralı, yakınları tarafından önce özel bir hastaneye, buradaki müdahalenin ardından da Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.









İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin yanı sıra terör ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı kavganın 3 ayrı sokakta devam etiğini tespit etti.

Ekipler sokaklarda yaptıkları araştırmada çok sayıda boş kovan ve bir adet atılı halde tabanca buldu.