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19.12.2020 - 22:24 | | AA

Adana'da silahlı saldırı! 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Seren C. ile arkadaşı Cabbar C., merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yürürken otomobil ile yanlarına gelen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Mehmet Seren C. ve Cabbar C. ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

 

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