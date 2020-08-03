MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da şok baskın! 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi
ABONE OL
03.08.2020 - 10:14 | | İHA

Adana'da şok baskın! 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana polisi piyasa değeri 600 bin lira olan kaçak içki ve etil alkol ele geçirdi.

Adana'da şok baskın! 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi'nde kaçak içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese yapılan baskında piyasa değeri 600 bin lira olan 2 bin litre etil alkol, 730 şişe kaçak içki, 40 şişe içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. isimli zanlı gözaltına alındı.

 

 

Sahilden kovuldular, refüjde mangal yaptılarZeytinburnu sahilinde görevliler tarafından uyarılan vatandaşlar, mangalı sahil yolundaki refüjde yaptı. Vatandaşların kazaya davetiye çıkartan mangal sefası, yürekleri ağızlara getirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da şok baskın! 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Adana'da şok baskın! 600 bin liralık kaçak içki ele geçirildi

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

Tekirdağ'da kamyonet devrildi! Yol tarlaya döndü

Tekirdağ'da kamyonet devrildi! Yol tarlaya döndü

Sıradaki Haber