Adana'da şok baskınlar! Çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı.
Baskınlarda, 125 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 14 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 15 iş yerine de idari işlem uygulandı.
Bahşiş için ölümle burun buruna geldilerİstanbul’da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.