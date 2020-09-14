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14.09.2020 - 09:57 | | DHA

Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

Adana’da polis ekiplerince son bir haftada yapılan şok baskınlarda çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da şok baskınlarda 125 şüpheli yakalandı, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Eylül-12 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 125 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kalaşnikof tüfek, 20 ruhsatsız tabanca, 21 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 5 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 14 motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 15 iş yerine de idari işlem uygulandı.

Doğu Akdeniz düğümü: Çatışma mümkün!Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Ryan Gingeras CNN TÜRK'e konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim için "Görülmemiş aşamalara ulaştı" diyen uzman, çatışma yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi. Türk donanmasındaki gelişmelere de vurgu yaptı.
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