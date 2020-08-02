Adana'da şok eden görüntü! Balık istifi gibi yolculuk ettiler

Yeni tip korona virüsün son zamanlarda artış göstermesi nedeniyle Adana’da maske takmak zorunlu hale geldi. Ancak vatandaşlar maske takmadığı gibi toplu taşıma araçlarında balık istifi yolculuk yapmaları dikkat çekti. Aracın içinde yolcu fazla olmasından dolayı sürücünün kapıyı da kapatmadığı görüldü.

Yolcular hem virüs tehlikesi hem de düşme tehlikesiyle yolculuk yapmaya devam etti.