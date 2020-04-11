MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da sokaklar boş kaldı
ABONE OL
11.04.2020 - 10:31 | | DHA

Adana'da sokaklar boş kaldı

Adana'da, corona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Türkiye'nin en büyük kentlerinden Adana'da sokaklar boş kaldı. Sokaklarda, yasa kapsamı dışında olup iş yerlerine gidenler dışında yasağı ihlal eden olmadığı görüldü.

Temel ihtiyaçları için çıkan vatandaşları da polis ekipleri uyararak, evlerine dönmelerini istedi. Ayrıca ekipler, araç megafonlarından, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın 2 gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı. Kentin en işlek caddeleri ise sokak hayvanlarına kaldı.

Corona virüs şüphesi olan hasta, maske takmamak için direndiBursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, corona virüs testinin sonuçlarını beklerken, maske takması gerektiği yönündeki uyarıları dinlemeyen hasta ile doktor arasında geçen diyalog, odadaki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, başvuru nasıl yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ihtiyaç kredi şartları nelerdir?

Temel İhtiyaç Desteği kredisi ne zaman sonuçlanır, başvuru nasıl yapılır? 10.000 TL 6 ay ödemesiz Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ihtiyaç kredi şartları nelerdir?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaşlar...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Can kaybında İtalya'yı geçti! Corona virüs...

Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler? İşte sokağa çıkma yasağının ayrıntıları

Sokağa çıkma yasağında açık olan yerler nereler? İşte sokağa çıkma yasağının ayrıntıları

Sıradaki Haber