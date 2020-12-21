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21.12.2020 - 09:19 | | AA

Adana’da sokakta ses bombası patladı

Adana’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa atılan ses bombası patladı.

Adana’da sokakta ses bombası patladı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde patlama sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve zırhlı araçlar sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, sokakta yaptıkları çalışmada patlamanın ses bombasının neden olduğunu ve çevrede herhangi bir zarar oluşmadığını tespit etti.

Polis ses bombasını atan kişi ya da kişilerin kimliğini tespit ve yakalamak için çalışma başlattı.

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