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17.06.2020 - 09:51 | | DHA

Adana'da, TIR'da 50 bin 300 uyuşturucu hap bulundu

Adana’da, polis uygulama noktasında durdurulan TIR'da 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhittin Ş. (59) ile Ahmet T. (56), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da, TIR'da 50 bin 300 uyuşturucu hap bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'ya yüksek miktarda uyuşturucu madde geleceği bilgisine ulaştı. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan polisler, uygulama noktasında şüphe üzerine TIR'ın sürücüsünü durdurdu. Özel eğitimli narkotik dedektör köpeği ile arama yapılan TIR'da; paketlenmiş 50 bin 300 uyuşturucu hap, 11,25 gram toz esrar ve 0,92 gram metamfetamin ele geçirildi. Muhittin Ş. ile Ahmet T. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ile Ahmet T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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