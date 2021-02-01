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01.02.2021 - 12:44 | | DHA

Adana'da torbacı operasyonu! 112 kişi tutuklandı

Adana’da, bir ayda ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlarda 542 adrese baskın yapıldı. Gözaltına alınan 746 şüpheliden 112’si tutuklandı.

Adana'da torbacı operasyonu! 112 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Kentte 1-31 Ocak tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 542 adrese baskın yapıldı.

746 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 60 kilo 910 gram esrar, 7 kilo 623 gram bonzai, 2 bin 757 uyuşturucu hap, 1 kilo 160 gram metamfetamin, 502 gram eroin, 2 gram kokain, 2 kök Hint keneviri, 27 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 746 şüpheliden 112’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 43’ü adli kontrol şartıyla, 591’i ise savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

 

Bakan Soylu DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalandığını duyurduİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonun yapıldığını duyurdu. Operasyonla ilgili Emniyet'ten açıklama geldi.
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