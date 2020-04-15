MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'da yargılanan 3 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis
ABONE OL
15.04.2020 - 15:52 | | AA

Adana'da yargılanan 3 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada "silahlı terör örgütüne" üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana'da yargılanan 3 FETÖ sanığından birine 6 yıl 3 ay hapis

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Y.B, H.A. ve N.C. ile avukatları katıldı.

Sanık Y.B. savunmasında, FETÖ üyesi olmadığını ileri sürerek "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. ByLock programını kullanmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Y.B'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması" gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, Y.B'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Onların anne ve babaları birer 'kahraman'Sağlık çalışanları yeni corona virüs hastalığına karşı yoğun mücadele verip büyük bir fedakârlık gösterirken çocukları Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan videoyla hem anne ve babalarına duydukları özlemi hem de gururu dile getirdiler. Vatandaşlara da "Evde Kalın" çağrısında bulundular.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona testi pozitif çıkmıştı! 2 çocuk babasından acı haber

Corona testi pozitif çıkmıştı! 2 çocuk babasından acı haber

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Sosyal yardım parası başvuru formu (e - devlet) | Sosyal yardım parası nereye yatacak?

Sosyal yardım parası başvuru formu (e - devlet) | Sosyal yardım parası nereye yatacak?

Sıradaki Haber