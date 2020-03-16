MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski polislere hapis cezası
ABONE OL
16.03.2020 - 13:24 | | AA

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski polislere hapis cezası

Adana'da "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY)" ilişkin davada yargılanan iki eski polis, "silahlı terör örgütü üyeliği"nden 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski polislere hapis cezası

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar S.S. ve E.T. ile avukatları katıldı.

Sanık S.S, savunmasında FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, ''Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." diye konuştu.

Sanık E.T. de FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, delil durumu dikkate alınarak S.S. ve E.T.'nin ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan S.S. ve E.T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Olga Kurylenko'da corona virüs tespit edildi'James Bond' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Olga Kurylenko, corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına yeni tip corona virüs arası

Adnan Oktar organize suç örgütü davasına yeni tip corona virüs arası

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Milyonlarca çalışana güzel haber!

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

Resmen duyuruldu! Önemli gelişme...

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

'Nişanlıyken kaçırdı beni'

Sıradaki Haber