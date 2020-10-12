Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.A, H.Ç, H.T, Y.K, M.G. ve A.T. ile avukatları katıldı.

Sanık S.A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.A'nın cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, S.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.