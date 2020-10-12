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12.10.2020 - 16:33 | | AA

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 6 sanıktan 1'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatine karar verildi.

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.A, H.Ç, H.T, Y.K, M.G. ve A.T. ile avukatları katıldı.

Sanık S.A. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.A'nın cezalandırılması, diğer sanıkların ise ''delil yetersizliği'' gerekçesiyle beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, S.A'yı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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