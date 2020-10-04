Adana’daki hava destekli şafak operasyonunda 9 torbacı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellemesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kent merkezinde torbacıların sokak adreslerini belirledi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 30 Eylül’de şafak vakti 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ve dron destekli operasyonda özel harekat polisi, bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak içeri girdi. Operasyonda, gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.