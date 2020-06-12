Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 1 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak da bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda; 23,7 gram metamfetamin, 70 gram bonzai, 1 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 lira ele geçirdi. Yusuf Ö. (41), Sesin Y. (37), Serkan D. (43), Ümit U. (50) ve Bülent K. (44) ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler de serbest bırakıldı.