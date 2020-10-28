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28.10.2020 - 10:06 |

Adana'dan gelip Çankırı'ya yerleşen eski eşini öldürdü

Çankırı'da bir kişi, boşandığı eşini Adana'dan gelip silahla vurarak öldürdü.

Adana'dan gelip Çankırı'ya yerleşen eski eşini öldürdü

Adana Emniyet Müdürlüğüne giden Mesut A, Çankırı'da yaşayan eski eşi Gülay A'yı (40) tabancayla öldürüp kente döndüğünü söyleyerek teslim oldu.

Bunun üzerine Adana Emniyetinin durumu bildirdiği Çankırı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buğdaypazarı Mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki evinde Gülay A'nın cansız bedenini buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, Çankırı Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üç çocuk annesi Gülay A'nın yaklaşık bir ay önce eşinden boşandıktan sonra Adana'dan ayrılıp Çankırı'da ikamet eden ablasının alt katında tek başına ev tutarak işe başladığı öğrenildi.

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