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23.12.2020 - 12:22 | | DHA

Adana'nın 'Nimet Ablası' şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor

Adana'nın 'Nimet Ablası' olarak bilinen ve daha önce 4 kez büyük miktarda ikramiyenin isabet ettiği biletleri satan büfe sahibi Erdal Çiçek, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesi 100 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi büyük olunca şehir dışına kargo ile bilet göndermeye başladı.

Adana Merkez Seyhan ilçesinin Ziyapaşa Bulvarı üzerinde 24 yıldır gazete ve piyango bayiliği yapan Erdal Çiçek, daha önceki yıllarda sattığı Milli Piyango biletlerine 1,5 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon TL ikramiye çıktığını bundan dolayı kentte 'Adana'nın Nimet Ablası' olarak anıldığını kaydetti.

Bu yıl Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi kapsamında 100 milyon olan büyük ikramiye için birçok kente kargo ile bilet gönderdiğini belirten Çiçek, "Satışlar çok iyi gidiyor. Tam biletin ikramiyesi 100 milyon, yarım 50 milyon, çeyrek 25 milyon. Daha önce birçok kez büyük meblağlarda ikramiye dağıttığım için insanlar benim bayime bilhassa özel ilgi gösteriyor. Türkiye'nin her yerinden bilet almaya geliyor ve kargo ile isteyenler de oluyor. Bir kaç yıldır kargo yapıyorum. Çünkü insanları kıramıyorum ve bizim için de çok iyi bir satış yöntemi oldu. Rağbet çok büyük. Sisal Şans'a güveniyorlar, inanıyorlar. Herkes bilet almak istiyor" diye konuştu.

Yılbaşı bileti almaya gelen Banuşah Yılmaz, bu büfenin şansına güvendiğini belirterek yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin kendisine çıkacağına inandığını söyledi. Her yıl yılbaşı bileti aldığını dile getiren Hakan Yel ise "Her yıl aldığım biletlere küçük miktarlarda ikramiye çıktı. Bu sene umarım buranın da şansıyla büyük ikramiyeyi kazanacağım diye bekliyorum" dedi.

Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon olarak belirlendi. Bu yılki özel çekiliş için tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL, çeyrek biletler ise 25 TL'den satılıyor. 

Adananın Nimet Ablası şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor

Adananın Nimet Ablası şehir dışına kargo ile bilet gönderiyor

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