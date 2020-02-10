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10.02.2020 - 10:01 | | İHA

Adeta buz tutu! Sıfırın altında 31,8 dereceyi gördüler

Doğu Anadolu Bölgesi, kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle buz kesti. Bölgedeki en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31,8 derece olarak Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü.

Adeta buz tutu! Sıfırın altında 31,8 dereceyi gördüler

Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuk hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının durduğu bölgede gece sıfırın altında 31,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi en soğuk bölge oldu. Termometreler Ardahan’da eksi 26, Çıldır’da 28, Posof’ta 21, Damal’da 27 ve Hanak’ta eksi 28 dereceyi gösterdi.

Adeta buz tutu Sıfırın altında 31,8 dereceyi gördüler

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hafta içi bölge genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Sibirya soğuklarının birkaç gün daha devam edeceğini belirten uzmanlar, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus hadisesi beklendiğini açıkladı. Uzmanlar, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Meteoroloji, dik ve eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

 

 

Kar fırtınası deniz üzerinden böyle geldiArtvin Hopa'da deniz üzerinden gelen yoğun kar fırtınasının hızlandırılmış görüntüsü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Resmi Twitter Hesabından yayınlandı. Görüntüler büyük ilgi çekti.
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