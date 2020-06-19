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19.06.2020 - 12:01 | | DHA

Adilcevaz'ın 40 yıllık bastoncusu, yeniden üretime başladı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, dedesinden ve babasından

Adilcevaz'ın 40 yıllık bastoncusu, yeniden üretime başladı

Adilcevaz'da, 3 nesildir bastonculuk yapan ve yıllanmış ceviz ağaçları, çeşitli boynuz türlerini kullanıp, dantel zarafetinde işlediği sedef kakma, ebru, çini, Selçuklu ve Osmanlı motifli bastonları ile nam salan 40 yıllık usta Cumali Birol, pandemi sürecinde atölyesini kapatma kararı oldı.

Birol, normalleşeme süreci ile atölyesini yeniden açtı. Salgından kendilerinin de etkilendiğini anlatan Birol, "Bu süreçte Vangölü havzasının turizm değerinin tamamen kapandığını gördük. Geçen yıl bu dönemlerde 100‘ün üzerinde otobüslerle turist ağırlamıştık. Sezonu böyle kapatacağız diye düşünüyoruz. İnşallah bu aşılacaktır. Bastonlarımız yurt içinde ve yurt dışından büyük rağbet görüyordu. Bundan dolayı festivallerin, fuarların da yeniden başlamasını diliyoruz" dedi.

 

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