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10.02.2021 - 18:04 | | AA

Adım adım takip edildi! Zehir tacirleri böyle yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Adım adım takip edildi! Zehir tacirleri böyle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Fethiye Grup Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu bir kadın ile Türk erkek arkadaşı I.A'nın Muğla genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından iki şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada saç kurutma makinesine gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucu, eroin ve kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Adım adım takip edildi Zehir tacirleri böyle yakalandı


Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen zanlılardan I.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, yabancı uyruklu kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, polislerin saç kurutma makinesindeki uyuşturucuyu bulma anı polis kamerasına yansıdı.

Adım adım takip edildi Zehir tacirleri böyle yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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