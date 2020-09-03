Adıyaman Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde, koronavirüs vakalarında artış görüldü.
Köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Eylül'den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Karantina kararı, belediye tarafından yapılan uyarı anonslarıyla halka duyuruldu.
Güvenlik güçleri tarafından köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege'de uçuş gerçekleştirdiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.