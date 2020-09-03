MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı
ABONE OL
03.09.2020 - 09:47 | | DHA

Adıyaman Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyü, coronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Adıyaman Gölbaşı’nda 1 köy karantinaya alındı

Adıyaman Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan köyünde, koronavirüs vakalarında artış görüldü.

Köy, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 Eylül'den itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina kararı, belediye tarafından yapılan uyarı anonslarıyla halka duyuruldu.

Güvenlik güçleri tarafından köye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege'de uçuş gerçekleştirdiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışını Ege'nin kuzeyine yaptığı özel uçuşla gerçekleştirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün de eşlik ettiği dörtlü kol uçuşunda Bakan Akar, Çanakkale Şehitler Abidesi'ni selamladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PMYO sınavı 2020 ne zaman, sınav yerleri belli mi? 2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınav tarihi ve sınav yeri...

    PMYO sınavı 2020 ne zaman, sınav yerleri belli mi? 2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınav tarihi ve sınav yeri...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Kocası terk etti, 4 çocuğuyla ortada kaldı

    Kocası terk etti, 4 çocuğuyla ortada kaldı

    Sıradaki Haber