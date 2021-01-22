22.01.2021 - 12:17 | | İHA - DHA
Adıyaman merkezli 2 ilde fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Gelen bir son dakika haberine göre; Adıyaman'da polis yaptığı operasyonda fuhuş yapan ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Adıyaman, Mersin illeri ve Kahta ilçesinde fuhuş yapan kişilere yönelik operasyon yapıldı.
Gerçekleştirilen operasyon kapsamında Adıyaman merkezden 3, Mersin’den 2 ve Kahta ilçesinden de 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. 3’ü kadın 8 kişi, polis merkezine götürülerek burada sorguya alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi, sabah saatlerinde Adıyaman Adliyesine sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Evlilik teklifi pahalıya mal oldu! 'Bütün düğün parası gitti'Antalya'da yaşayan İsmail Göksu, kız arkadaşı Gözde Yıldırım'a arkadaşlarıyla birlikte yaptığı driftli evlilik teklifi pahalıya mal oldu. Teklifine 'evet' cevabı alan Göksu, kesilen ceza ile hayatının şokunu yaşadı. Evlilik teklifi organizasyona katılan kişilere toplamda 78 bin 137 lira ceza kesildi. Bu olayın ilgi çekeceğine inanıyordum ama bu kadarını da beklemiyordum diyen damat adayı; "Ceza yiyen bazı arkadaşlarım, 'Bütün düğün paramız gitti. Ben sizin düğününüzde takı takacaktım. Takıyı önceden takmış olduk' diye konuşuyor" dedi. Gözde Yıldırım ise; Bu güzel fikrin sonu bu olmamalıydı. Yüzyılın evlenme teklifi bu. Bu kadar pahalı bir düğün iptal olmayacak. Cezamızın tekrar ele alınarak ya iptal edilmesi ya da hafifletilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.