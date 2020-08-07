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07.08.2020 - 19:16 |

Adıyaman'da 26 eve corona virüs karantinası

Adıyaman'da, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 26 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman'da 26 eve corona virüs karantinası

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Barbaros Hayrettin, Cumhuriyet, İmamağa, Mara, Mehmet Akif, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Ulu Cami, Yavuz Selim, Yeşilyurt ve Yeni mahalleler ile Koçali köyü Güvenli mevkisindeki 26 evde karantina uygulanmasına karar verildi.

Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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