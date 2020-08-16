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16.08.2020 - 15:11 | | AA

Adıyaman’da 64 ev karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 64 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Adıyaman’da 64 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 64 evde karantina uygulanmaya başlandı.

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