Adıyaman’da 64 ev karantinaya alındı

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkınca İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 64 evde karantina uygulanmaya başlandı.