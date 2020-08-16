16.08.2020 - 15:11 | | AA
Adıyaman’da 64 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 64 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Araştırma sonucu korkuttu! Sokakta satılan ürünler tehlike saçıyorİSTANBUL'da yapılan araştırma sokakta satılan kokoreç, pilav, tavuk döner, boza, soğuk sandviç gibi yiyeceklerin tehlike saçtığını ortaya çıkardı. 1 yıl boyunca yapılan araştırma sonucu alınan numunelerde salmonella gibi tifoya neden olan bakteriler tespit edildi.