01.09.2020 - 12:52 | | DHA
Adıyaman’da 842 kök kenevir ele geçirildi: 2 gözaltı
Adıyaman’da jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbar üzerine Kuşakkaya köyünde bir bahçeye operasyon düzenledi. Operasyonda 842 kök kenevir ele geçirildi. Kenevire el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
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