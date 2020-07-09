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09.07.2020 - 18:16 | | AA

Adıyaman'da asker uğurlamalarına corona virüs kısıtlaması

Adıyaman'da corona virüs salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi.

Adıyaman'da asker uğurlamalarına corona virüs kısıtlaması

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Bu kapsamda, mesafe kuralları ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin gerçekleştirildiğinin gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uğurlamalar, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atmaktadır. Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına, toplu uğurlama ve benzeri hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaşlarının katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararlaştırılmıştır."

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