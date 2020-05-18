18.05.2020 - 10:37 | | DHA
Adıyaman’da bıçak ve sopalı kavga: 4 yaralı
Adıyaman'da, 2 grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu çıkan kavgada E.B. ve A.B. bıçak, G.T ve E.T. ise sopa darbeleriyle yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de kavganın ardından kaçan kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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