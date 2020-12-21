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21.12.2020 - 12:40 | | İHA

Adıyaman’da boşanma kavgası! 1’i kadın 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da, boşanma davası meselesi yüzünden çıkan kavgada 1’i kadın 2 kişi yaralandı.

Adıyaman’da boşanma kavgası! 1’i kadın 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Fatih Mahallesi 23 Nisan İlkokulu yakınlarında iki aile arasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Hatice Ş., ile Mehmet D. isimli 2 kişi darp neticesi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen olay sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi.

Kavgaya karışan 4 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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