Adıyaman’da dehşet! Gece yarısı iş yerine tüfekli saldırı

Olay, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Hamza Koyuna ait bilgisayar tamiratı yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis, ateş açılmasıyla camı kırılan iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, tüfekle ateş açarak kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Suluova Belediyesi’nden halka yöresel dille ‘evde kal’ çağrısı: “Virüs gideşdane evlerden çıkmayacoğuk”Amasya’nın Suluova ilçesinde belediye insanların sokağa çıkmaması için bilboardlara ve otobüs duraklarına yöresel dille yazılmış afişler astı, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.