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13.04.2020 - 09:36 | | DHA

Adıyaman’da dehşet! Gece yarısı iş yerine tüfekli saldırı

Adıyaman’da, bir iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. İş yerinin camları kırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Adıyaman’da dehşet! Gece yarısı iş yerine tüfekli saldırı

Olay, gece geç saatlerde Turgut Reis Mahallesinde meydana geldi. Hamza Koyuna ait bilgisayar tamiratı yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Silah sesini duyanlar durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis, ateş açılmasıyla camı kırılan iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. Polis, tüfekle ateş açarak kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

 

 

 

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