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06.01.2021 - 13:19 | | AA

Adıyaman'da eski kamu binasında patlama!

Adıyaman'da yıkım işlemleri yapılan eski bir kamu binasında yıkım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adıyaman'da eski kamu binasında patlama!

Vali Mahmut Çuhadar yaptığı açıklamada, Turgut Reis  Mahallesi'nde bulunan ve daha önce DSİ tarafından kullanılan eski bir kamu  binasının boşaltılıp yıkımına başlandığını söyledi.

Yıkım çalışmaları sırasında küçük çaplı bir patlamanın meydana  geldiğini ifade eden Çuhadar, "Binanın fuel-oil tankının sökümü sırasında patlama  yaşandı. Olayda çok şükür ölen veya yaralanan olmadı. Çıkan yangın da söndürüldü.  Tankın içi boşaltılmıştı, patlamanın nasıl meydana geldiği araştırılıyor." dedi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de olay yerine gelerek  görevlilerden bilgi aldı.

Trafik polisleri olay yeri çevresindeki yolları trafiğe kapattı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, itfaiye ekipleri yaptığı  müdahaleyle çıkan yangını söndürdü.

Ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildiMuğla’nın Bodrum ilçesindeki trafik otoparkları tekne ve motosiklet çöplüğüne dönüştü. Yedi emin olarak da kullanılan otoparkta binlerce motosiklet yüzlerce tekne havadan görüntülendi.
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