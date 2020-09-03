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03.09.2020 - 10:10 |

Adıyaman'da, evden 20 bin liralık altın çalındı

Adıyaman’da, eve giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, 20 bin lira değerindeki altınları çalarak, kaçtı. Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'da, evden 20 bin liralık altın çalındı

Olay, gece Turgut Reis Mahallesi’nde meydana geldi. 3 katlı evin 1'inci katındaki Volkan Kırmız’a ait daireye, kimsenin olmadığı sırada giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yatak odasından 20 bin lira değerindeki altınları çalarak, kaçtı. Eve gelen Kırmız, kapının zorlanarak, açıldığını fark etti. Evi kontrol ettiğinde altınların yerinde olmadığını fark eden Kırmız, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, incelemenin ardından hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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