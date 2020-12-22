Adıyaman'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki bir eve girerek hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, çalışmaları sonucu E.F, M.G.K. ve M.N.E.'yi kent merkezindeki adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N.E. ve E.F. tutuklanırken M.G.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.